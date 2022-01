Venez visiter la Maison des Métiers d’Art à Laon ! Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, accueille en saison de nombreux artisans d'art qui sauront vous faire partager leur passion de l'excellence et du beau au travers d'exposition de leurs réalisations et d'ateliers de démonstration ! Alors RV au n°1 rue Saint-Martin ce samedi 05/02 de 11h à 18h !

