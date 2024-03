Venez visiter ce jardin avec vos cinq sens Jardin de La Borde Leugny, vendredi 31 mai 2024.

Venez visiter ce jardin avec vos cinq sens À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », nous vous accueillons pour découvrir notre jardin avec vos cinq sens. Dans la roseraie, admirez les couleurs des roses, sentez leur parfum, écoutez … 31 mai – 2 juin Jardin de La Borde Entrée 10 € par personne | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », nous vous accueillons pour découvrir notre jardin avec vos cinq sens. Dans la roseraie, admirez les couleurs des roses, sentez leur parfum, écoutez le bourdonnement des abeilles et le chant des oiseaux, goûtez le miel, les fruits et les légumes du potager. Enfin, touchez les feuilles parfois lisses ou duveteuses de l’arboretum.

Une merveilleuse expérience.

Venez nombreux !

Jardin de La Borde La Borde 89130 Leugny Leugny 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 47 69 01 https://www.lbmh.fr Pendant 1 heure et demie, empruntez l’allée des tilleuls qui relie les bâtiments au petit-bois et à sa mare. Déambulez dans le jardin à la française, ses allées bien taillées, ses charmes en cône, un carré en fer forgé couvert de charmilles. Enivrez-vous du parfum subtil de la roseraie en cercles flous romantiques. Appréciez les nuances des couleurs de ce tableau grandeur nature avec l’incursion d’un bleu lavande dans son parc de buis en triangle, les haies d’hortensias. Étonnez-vous devant le coin des topiaires… Sans compter le potager qui s’épanouit sur 1 600 mètres carrés, entre légumes, petits fruits et plantes aromatiques. Les semis sont préparés dans la serre de la somptueuse orangeraie. Parking au bord du chemin communal | Garden shop | Toilettes sèches.

© Klomp