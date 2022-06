VENEZ ROULER AVEC NOUS! Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: 88200

Remiremont

VENEZ ROULER AVEC NOUS! Remiremont, 11 juin 2022, Remiremont. VENEZ ROULER AVEC NOUS! Rue du Lit d’Eau Plan d’Eau Remiremont

2022-06-11 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-11 17:00:00 17:00:00 Rue du Lit d’Eau Plan d’Eau

Remiremont 88200 Remiremont Après midi découverte du Club cyclotourisme de Remiremont. Venez randonner à vélo avec nous. Les adhérents vous accueilleront et vous accompagneront sur les petites routes autour de Remiremont.

Trois parcours sont proposés en fonction du niveau de chacun. +33 6 51 86 97 35 http://www.rcpa.fr/ RCPA

Rue du Lit d’Eau Plan d’Eau Remiremont

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 88200, Remiremont Autres Lieu Remiremont Adresse Rue du Lit d'Eau Plan d'Eau Ville Remiremont lieuville Rue du Lit d'Eau Plan d'Eau Remiremont Departement 88200

Remiremont Remiremont 88200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remiremont/

VENEZ ROULER AVEC NOUS! Remiremont 2022-06-11 was last modified: by VENEZ ROULER AVEC NOUS! Remiremont Remiremont 11 juin 2022 88200 Remiremont

Remiremont 88200