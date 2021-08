Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges VENEZ ROULER AVEC NOUS ! DÉCOUVERTE DU VÉLO EN CLUB Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

VENEZ ROULER AVEC NOUS ! DÉCOUVERTE DU VÉLO EN CLUB 2021-08-28 13:00:00 13:00:00 – 2021-08-28 18:00:00 18:00:00 rue du Lit d'eau Plan d'Eau Remiremont

Remiremont Vosges Le club Remiremont cyclotourisme et plein Air invite tous les adultes non licenciés, à rouler avec eux. Trois parcours proposés : 40km, 60km et 80 km . Groupes accompagnés par des adhérents du club. VAE acceptés. Accueil et départ Plan d’Eau de Remiremont le samedi 28 août à 13H30. Participation gratuite . Inscription sur www.rcpa.fr ou au 06 82 48 04 25. +33 6 82 48 04 25 http://www.rcpa.fr/ non dernière mise à jour : 2021-08-05 par

