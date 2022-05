Venez réviser à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Venez réviser à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon, 7 juin 2022, Paris. Du mardi 07 juin 2022 au samedi 25 juin 2022 :

. gratuit tables de travail disponibles sur nos horaires d’ouverture

L’auditorium (5e étage) est mis à disposition des élèves pour réviser aux heures d’ouverture de la bibliothèque Des tables seront mises à disposition pendant la période de révision des examens, dans la grande salle du 5e étage. Un espace qui sera silencieux et dédié aux élèves et aux étudiants. L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit. Consultez les horaires d’ouverture de l’établissement Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris Auditorium 5e étage. Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

5 : Gare d’Austerlitz (Paris) (351m) 89 : Buffon – Jardin des Plantes (Paris) (247m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 bibliotheque.buffon@paris.fr

