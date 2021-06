Rouen Musée National de l'Education - centre d'expositions - Maison des Quatres fils Aymon Rouen, Seine-Maritime Venez (re)passer votre certificat d’études ! Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Sous l’impulsion de Victor Duruy, une circulaire du 20 août 1866 met en place un certificat d’études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l’âge de 11 ans. Venez découvrir une partie de l’exposition « Cinq siècles d’école » avant de tenter d’obtenir le certificat d’études primaires comme les élèves autrefois !

Jauge limitée à 15 personnes

En 1h30, venez revivre le passage de cet examen mis en place en 1866 et qui n’existe plus. Ce certificat d’études primaires restant un symbole issu des Lois Jules Ferry . Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon 185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:30:00

