Mervans MERVANS Mervans, Saône-et-Loire Venez rencontrer Les Gardes Pompe Bressans MERVANS Mervans Catégories d’évènement: Mervans

Saône-et-Loire

Venez rencontrer Les Gardes Pompe Bressans MERVANS, 18 septembre 2021, Mervans. Venez rencontrer Les Gardes Pompe Bressans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à MERVANS

Exposition de documents , matériels , outiles et véhicules anciens sapeurs pompiers.

Entrée gratuite

Les Gardes pompes Bressans vous ouvrent leurs portes pour une belle exposition. MERVANS Route de la gare, 71310 Mervans Mervans Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mervans, Saône-et-Loire Autres Lieu MERVANS Adresse Route de la gare, 71310 Mervans Ville Mervans lieuville MERVANS Mervans