Issy-les-Moulineaux Ville d'Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux VENEZ RENCONTRER L’ASSOCIATION SAB 92 Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

VENEZ RENCONTRER L’ASSOCIATION SAB 92 Ville d’Issy-les-Moulineaux, 20 mars 2021-20 mars 2021, Issy-les-Moulineaux. VENEZ RENCONTRER L’ASSOCIATION SAB 92

Ville d’Issy-les-Moulineaux, le samedi 20 mars à 14:00

L’équipe de Solidarité Anorexie Boulimie 92 organise un groupe de parole en ligne ce samedi 20 mars de 14h à 15h sur la plateforme ZOOM. L’objectif est d’échanger autour des problématiques liées aux troubles du comportement alimentaire, image de soi, soutien aux proches. N’hésitez pas à vous inscrire sur l’événement Facebook ou par e-mail. Nous vous attendons nombreux ! Le lien de participation à l’événement sera envoyé en amont de la réunion aux participants inscrits. Web : [[https://solidarite-anorexie-boulimie-92.fr/](https://solidarite-anorexie-boulimie-92.fr/)](https://solidarite-anorexie-boulimie-92.fr/)

Suivez l’actualité de l’association sur la page Facebook : Solidarité Anorexie Boulimie 92

Participation libre et gratuite, inscription via la page Facebook ou l’adresse email.

Groupe de parole en ligne Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ville d'Issy-les-Moulineaux Adresse Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux