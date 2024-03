Venez rencontrer « Espace Learning Pro », centre de formation spécialisé dans le secteur Médico-Social et participez aux animations ! Herlin-le-Sec Herlin-le-Sec, mercredi 24 avril 2024.

Venez rencontrer « Espace Learning Pro », centre de formation spécialisé dans le secteur Médico-Social et participez aux animations ! Venez tester vos habiletés en direct au travers de mises en situation ! Mercredi 24 avril, 11h30 Herlin-le-Sec

Début : 2024-04-24T11:30:00+02:00 – 2024-04-24T13:00:00+02:00

Venez tester vos habiletés en direct au travers de mises en situation !

Animations ludiques autour d’appareils médicaux et quizz

Ludovic BRINGUETZ vous accueille et vous informe sur les sujets suivants:

*Information sur le secteur d’activité, les métiers, les emplois,

*Information sur les formations certifiantes et diplômantes dans le secteur des soins et de l’accompagnement,

*Information sur les financements.

Herlin-le-Sec 62130 Herlin-le-Sec Herlin-le-Sec 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France

