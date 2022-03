Venez relever le défi de l’Olympiade culturelle ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Venez relever le défi de l'Olympiade culturelle ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 23 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 23 juin 2022 au samedi 25 juin 2022 :

A l’occasion de la journée olympique mondiale, le 23 juin, la bibliothèque organise ses propres jeux … mais littéraires ! Des challenges seront disséminés dans la bibliothèque, et ce sera à vous de jouer ! Sur trois jours, venez participer à cette Olympiade Culturelle en relevant un à un les défis préparés par les bibliothécaires. Ici vos muscles seront peut-être les bienvenus, mais il faudra surtout vous creuser les méninges et jouer avec les mots ! Pour participer c’est simple : il suffira de vous adresser à l’accueil de la bibliothèque. Du jeudi 23 au samedi 25 juin, pour tous à partir de 8 ans. Une Olympiade culturelle, qu’est ce que c’est ? La culture a toujours fait partie des Jeux Olympiques. Dès leur origine antique, les Jeux ont conjugué sport et culture. De 1912 à 1948 des compétitions artistiques étaient même au programme des Jeux Olympiques. Si des épreuves de ce type n’existent plus de nos jours, les Jeux restent une célébration non seulement sportive, mais aussi festive, et culturelle, par le biais de l’Olympiade culturelle. (source – Paris2024 ) Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr

