Venez reconstituer la Fresque du climat pour comprendre le changement climatique !

Maison de la Planète, le mercredi 13 avril à 19:00

Maison de la Planète, le mercredi 13 avril à 19:00

**42 cartes à assembler pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique, c’est ce que propose le jeu la Fresque du climat, basé sur les rapports du GIEC. GPSO Energie vous propose de venir y jouer en équipes le mercredi 13 avril !** Si nous connaissons tous une partie du changement climatique, ce phénomène peut être parfois difficile à comprendre dans sa globalité…Quelle est l’impact de l’agriculture sur le climat ? Qu’est-ce que l’effet de serre additionnel ? Pourquoi le niveau de l’eau augmente-t-il ? Avec la Fresque du climat, nul besoin d’être un expert pour comprendre ces différentes notions ! Guidés par deux animatrices de [**GPSO Energie**,](https://www.gpso-energie.fr/) vous tenterez, en équipes, de reconstituer la Fresque dans sa globalité. Un temps d’échanges sera prévu en fin d’animation, au sein duquel chacun pourra partager son ressenti et imaginer des pistes d’action.

Entrée gratuite sur inscription

