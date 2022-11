Venez réaliser un atelier à l’occasion de la fête du Yule Blargies Blargies Catégories d’évènement: Blargies

Oise

Venez réaliser un atelier à l’occasion de la fête du Yule Blargies, 19 décembre 2022, Blargies. Venez réaliser un atelier à l’occasion de la fête du Yule

9 Rue de Redderies Blargies Oise

2022-12-19 14:00:00 – 2023-01-02 17:00:00 Blargies

Oise Blargies 0 Événement : Du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 La fête du Yule est une vielle célébration du solstice d’hiver, présente depuis des siècles.

A cette occasion, nous vous proposons un atelier de fabrication de Noël avec des matières recyclées, suivi d’un goûter. La réservation est obligatoire pour cet événement. Tarif : Au chapeau (par chèque ou espèce) Contact/Réservation : 06.10.78.99.05 ou par mail : ecoutenature@free.fr N’hésitez pas à partager ! A très bientôt ?? Événement : Du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 La fête du Yule est une vielle célébration du solstice d’hiver, présente depuis des siècles.

A cette occasion, nous vous proposons un atelier de fabrication de Noël avec des matières recyclées, suivi d’un goûter. La réservation est obligatoire pour cet événement. Tarif : Au chapeau (par chèque ou espèce) Contact/Réservation : 06.10.78.99.05 ou par mail : ecoutenature@free.fr N’hésitez pas à partager ! A très bientôt ?? ecoutenature@free.fr Canva

Blargies

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Blargies, Oise Autres Lieu Blargies Adresse 9 Rue de Redderies Blargies Oise Ville Blargies lieuville Blargies Departement Oise

Blargies Blargies Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blargies/

Venez réaliser un atelier à l’occasion de la fête du Yule Blargies 2022-12-19 was last modified: by Venez réaliser un atelier à l’occasion de la fête du Yule Blargies Blargies 19 décembre 2022 9 Rue de Redderies Blargies Oise Blargies Oise

Blargies Oise