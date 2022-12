Venez réaliser des décorations de Noël en papier journal et écouter des histoires de Noël Dizy Dizy Catégories d’évènement: Dizy

Venez réaliser des décorations de Noël en papier journal et écouter des histoires de Noël Dizy, 20 décembre 2022, Dizy . Venez réaliser des décorations de Noël en papier journal et écouter des histoires de Noël 261 rue du Vieux Château Médiathèque de Dizy Dizy Marne Médiathèque de Dizy 261 rue du Vieux Château

2022-12-20 – 2022-12-20

Médiathèque de Dizy 261 rue du Vieux Château

Dizy

Marne Venez réaliser des décorations de Noël en papier journal et écouter des histoires de Noël

A partir de 6 ans

Inscription : 03 26 55 99 62

mediatheque@ville-dizy.fr

Gratuit

Gratuit mediatheque@ville-dizy.fr +33 3 26 55 99 62 Médiathèque de Dizy 261 rue du Vieux Château Dizy

