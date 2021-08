Venez profiter d’une visite ludique de ce fort mis en place par le Général Séré de Rivières Fort de Bourlémont, 18 septembre 2021, Mont-lès-Neufchâteau.

Venez profiter d’une visite ludique de ce fort mis en place par le Général Séré de Rivières

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort de Bourlémont

### Situé dans un superbe cadre naturel et verdoyant, ce labyrinthe fortifié offre un moment d’évasion en famille ! Dans un cadre naturel et agréable, découvrez le Fort de Bourlémont, ancien fort militaire construit à la fin du XIXe siècle. Aménagé en Fort aux Enigmes, le lieu invite familles et amis, petits et grands, à visiter ses nombreuses galeries et salles à travers un parcours d’activités et d’énigmes sur le thème de la nature.

Demi-tarif le samedi, gratuit le dimanche. Entrée libre.

Fort de Bourlémont Allée de Rivières, 88300 Mont-lès-Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00