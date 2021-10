Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Venez pratiquer votre art chez Arts & Littérature Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Venez pratiquer votre art chez Arts & Littérature Saint-Quentin, 25 octobre 2021, Saint-Quentin. Venez pratiquer votre art chez Arts & Littérature 2021-10-25 – 2021-10-25

Saint-Quentin Aisne Et si c’était vous qui exposiez dans le futur avec l’association Arts et Littérature ?

Venez pratiquer votre activité dans l’atelier le lundi après-midi à l’espace Jacques Prévert (rue de l’église à Saint-Quentin). Et si c’était vous qui exposiez dans le futur avec l’association Arts et Littérature ?

Venez pratiquer votre activité dans l’atelier le lundi après-midi à l’espace Jacques Prévert (rue de l’église à Saint-Quentin). contact@arts-litterature.fr Et si c’était vous qui exposiez dans le futur avec l’association Arts et Littérature ?

Venez pratiquer votre activité dans l’atelier le lundi après-midi à l’espace Jacques Prévert (rue de l’église à Saint-Quentin). Anna Kolosyuk // Unsplash dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.82852#3.25669