Venez planter votre forêt ! Saint-Orens-de-Gameville, 22 mars 2021-22 mars 2021, Saint-Orens-de-Gameville.

Venez planter votre forêt !

du lundi 22 mars au vendredi 30 avril à Saint-Orens-de-Gameville

La municipalité en a fait l’une des priorités de son mandat : créer une forêt urbaine sur son territoire dès début 2021 en invitant ses habitants à y participer. Cette plantation de forêt, sur 6000 m2, est un projet ambitieux et inédit qui répond à un véritable défi climatique dans une commune périurbaine de l’agglomération toulousaine. Cet hiver, Saint-Orens va donc planter autant d’arbres et d’arbustes qu’elle compte d’habitants : 12 000 ! **Poumon vert dans le quartier Tucard/Firmis !** Située au cœur du quartier Tucard/Firmis, cette forêt agira comme un véritable puits de carbone, climatiseur naturel, dépolluant de l’air, elle va héberger plus de biodiversité et recharger les nappes phréatiques. **12 000 arbres pour 12 000 Saint-Orennais !** Deux techniques différentes de plantation : – Une parcelle de 3000 m2 sera plantée avec 3 arbres au m2 (soit 9000 arbres) en partenariat avec Reforest’action qui apporte le partenaire Alliance. Cette technique s’inspire de la méthode MIYAWAKI du nom d’un célèbre botaniste japonais. – Une autre parcelle contiguë de 3000 m2 sera plantée avec 1 arbre au m2 en partenariat avec Arbres et Paysage d’Autan, une association locale partenaire de la commune (soit 3000 arbres). Ces densités de plantations différentes sur chacune des deux parcelles donnera lieu à une observation scientifique sur la croissance des arbres et la captation du carbonne. Le Centre Leclerc de Saint-Orens s’est engagé à soutenir financièrement l’achat des plants à hauteur de 20 000 €. Tous les Saint-Orennais, mais également les associations, les écoles, les collèges, les lycées, etc… sont invités à participer à ce beau projet de plantation du futur poumon vert du quartier Tucard/Firmis. **Pour venir planter « son arbre » c’est très simple !** Près de 460 bénévoles ont déjà participé à la plantation participative de la forêt urbaine du Tucard en Février ! Bravo à tous ! Quel succès ! Les créneaux d’inscription pour le mois de mars sont désormais ouverts ; n’hésitez pas à profiter de la météo printanière pour venir planter votre arbre. Celui-ci vous permettra de vous inscrire pour un ou plusieurs créneaux, seul ou à plusieurs, pour une plantation placée sous le signe de la convivialité. Un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé dès validation du formulaire. Plus d’informations : Service Environnement au 05 61 39 54 01 / [[environnement@mairie-saint-orens.fr](environnement@mairie-saint-orens.fr)](environnement@mairie-saint-orens.fr)

Sur inscription

Top départ pour la forêt urbaine de Saint-Orens !

Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T18:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T18:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-03-28T09:00:00 2021-03-28T18:00:00;2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T18:00:00;2021-03-30T09:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T09:00:00 2021-03-31T18:00:00;2021-04-01T09:00:00 2021-04-01T18:00:00;2021-04-02T09:00:00 2021-04-02T18:00:00;2021-04-03T09:00:00 2021-04-03T18:00:00;2021-04-04T09:00:00 2021-04-04T18:00:00;2021-04-05T09:00:00 2021-04-05T18:00:00;2021-04-06T09:00:00 2021-04-06T18:00:00;2021-04-07T09:00:00 2021-04-07T18:00:00;2021-04-08T09:00:00 2021-04-08T18:00:00;2021-04-09T09:00:00 2021-04-09T18:00:00;2021-04-10T09:00:00 2021-04-10T18:00:00;2021-04-11T09:00:00 2021-04-11T18:00:00;2021-04-12T09:00:00 2021-04-12T18:00:00;2021-04-13T09:00:00 2021-04-13T18:00:00;2021-04-14T09:00:00 2021-04-14T18:00:00;2021-04-15T09:00:00 2021-04-15T18:00:00;2021-04-16T09:00:00 2021-04-16T18:00:00;2021-04-17T09:00:00 2021-04-17T18:00:00;2021-04-18T09:00:00 2021-04-18T18:00:00;2021-04-19T09:00:00 2021-04-19T18:00:00;2021-04-20T09:00:00 2021-04-20T18:00:00;2021-04-21T09:00:00 2021-04-21T18:00:00;2021-04-22T09:00:00 2021-04-22T18:00:00;2021-04-23T09:00:00 2021-04-23T18:00:00;2021-04-24T09:00:00 2021-04-24T18:00:00;2021-04-25T09:00:00 2021-04-25T18:00:00;2021-04-26T09:00:00 2021-04-26T18:00:00;2021-04-27T09:00:00 2021-04-27T18:00:00;2021-04-28T09:00:00 2021-04-28T18:00:00;2021-04-29T09:00:00 2021-04-29T18:00:00;2021-04-30T09:00:00 2021-04-30T18:00:00