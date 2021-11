Bordeaux Parc Bordelais (entrée prévention) Bordeaux, Gironde Venez planter des arbustes fruitiers ! Parc Bordelais (entrée prévention) Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Par petits groupes et pendant une heure, l’occasion vous est donnée de contribuer à la plantation du million d’arbres de Bordeaux Métropole ! Les enfants sont les bienvenus à partir de 6 ans et doivent être accompagnés par un adulte. Prévoir des chaussures et des vêtements de saison. Tout public à partir de 6 ans, gratuit sur réservation Contact et horaires à préciser _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._ Encadrés par les agents des Espaces verts de Bordeaux Métropole, participez aux plantations ! Parc Bordelais (entrée prévention) rue du parc, Bordeaux Bordeaux Les Pins-Francs Gironde

