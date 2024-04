Venez pique-niquer au domaine Blienschwiller, mardi 9 avril 2024.

Visite de cave, dégustation et pique-nique

Venez pique-niquer chez le vigneron en pleine nature dans les vignes !



Assis au milieu des vignes de notre domaine, vous dégusterez nos vins accordés à votre pique-nique tiré du sac.

La dégustation est commentée, en français, allemand ou anglais par la vigneronne.

Profitez du calme et de la vue panoramique sur le vignoble et le village.

Après votre pique-nique vous pourrez visiter notre cave avec des fûts centenaires.

Par temps de pluie vous pouvez pique-niquer près du pressoir à l’abri, toujours avec la vue sur les vignes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 11:30:00

fin : 2024-10-31 14:00:00

Heerweg, voie romaine

Blienschwiller 67650 Bas-Rhin Grand Est benoit.frey@orange.fr

