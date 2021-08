Limoges L'Atelier du Vitrail Haute-Vienne, Limoges Venez percer les secrets des maîtres verriers L’Atelier du Vitrail Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Venez percer les secrets des maîtres verriers L'Atelier du Vitrail, 18 septembre 2021, Limoges.

le samedi 18 septembre à L’Atelier du Vitrail

_Venez percer les secrets des maîtres verriers et découvrir les différentes étapes de la réalisation d’un vitrail : tracé, calibrage, coupe, peinture, sertissage, masticage, serrurerie, etc._ Créé en octobre 1960 sous la forme d’une Société Coopérative et Participative, l’Atelier du Vitrail, successeur du peintre-verrier limougeaud Francis Chigot, perpétue l’aventure du vitrail limousin. Spécialisée en restauration de vitraux anciens pour les monuments historiques, notre équipe partagera son savoir-faire avec vous à travers des démonstrations et se tiendra à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Gratuit. IMPORTANT : à noter que l’établissement se réserve le droit d’annuler l’évènement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire au 18 septembre 2021.

L'Atelier du Vitrail 10, rue Fernand-Malinvaud, ZI Romanet 87000 Limoges

