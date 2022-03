Venez passer une soirée conviviale autour de la découverte des collections Musée de Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Musée de Vierzon, le samedi 14 mai à 20:00 Des visites seront organisées pour découvrir seul, en famille ou entre amis, les petites et grandes histoires des oeuvres du musée. Visites adaptées à partir de 6 ans. Musée de Vierzon 11 rue de la Société Française, 18100 Vierzon Vierzon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00

