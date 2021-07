Gardegan Mairie Gardegan, Gironde Venez participer à l’entretien du sentier de découverte et découvrir le coteau de Pey Landry Mairie Gardegan Catégories d’évènement: Gardegan

Gironde

Venez participer à l’entretien du sentier de découverte et découvrir le coteau de Pey Landry Mairie, 2 octobre 2021, Gardegan. Venez participer à l’entretien du sentier de découverte et découvrir le coteau de Pey Landry

Mairie, le samedi 2 octobre à 10:00

Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de terrain, gants), le pique-nique et suffisamment d’eau. Si possible, nous vous remercions par avance d’apporter du petit matériel (débroussailleuse, râteau, pelle, houe, pelle-bêche…).

Chantier gratuit sur inscription obligatoire

Au cours de cette journée, nous vous proposons une petite présentation du site suivie de l’entretien du sentier de découverte et d’une petite mare forestière. Mairie les salles de castillon Gardegan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gardegan, Gironde Autres Lieu Mairie Adresse les salles de castillon Ville Gardegan lieuville Mairie Gardegan