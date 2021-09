Gif-sur-Yvette CentraleSupélec - hybride Essonne, Gif-sur-Yvette Venez participer à la Fête de la Science avec CentraleSupélec CentraleSupélec – hybride Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Pour ses 30 ans, La Fête de la Sciences propose aux scolaires et au grand public des focus sur les différentes activités de recherche menées sur les territoires. Comme chaque année, CentraleSupélec, et plus particulièrement les laboratoires LGI, MSSMAT, L2S, Lumin et LMOPS, s’est associée à cet évènement, et vous propose les activités suivantes : ### Conférences : * C’est quoi le génie industriel ? (en ligne, 1 au 11 octobre) * Génie industriel : zoom sur l’hôital du futur (en ligne, 1-11 octobre) * Calcul haute performance pour la radioastronomie (en ligne, 1 au 11 octobre) * Intelligence Artificielle (9 octobre) * Vidéos immerives (en ligne, 1-11 octobre) ### Ateliers (1-11 octobre) * Quelle est la réponse d’un bâtiment à un séisme ? * Les vibrations : une source d’alimentation en énergie alternative pour de petits dispositifs * Comment la mécanique intervient dans les objets ou les fonctions quotidiennes ? * Démonstration d’une interface haptique * Protocole de culture cellulaire utilisé dans la construction osseuse ### Rencontres/débats (en distanciel) : Des apprentis chercheurs racontent : * les technologies quantiques (7 octobre) * les sciences d el’ingénieur au service de la santé (7 octobre) * l’Intelligence Artificielle (7 octobre) * les technologies quantiques (7 octobre) * les sciences de l’ingénieur au service du développement durable (7 octobre) Le programme complet est consultable sur le lien : [https://www.fetedelascience.fr/programme](https://www.fetedelascience.fr/programme) Pendant 10 jours, les laboratoires de CentraleSupélec présentent la diversité de leurs activités de recherche. CentraleSupélec – hybride 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T18:00:00

