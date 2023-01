Venez nous / vous faire peur ! Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Venez nous / vous faire peur ! Bibliothèque Mohammed Arkoun, 20 janvier 2023, Paris. Le vendredi 20 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Dans le cadre des nuits de la lecture Venez nous/vous faire peur avec vos auteurs préférés ! Pas plus de 5 minutes chacun, sinon c’est trop ! L’objectif est de partager des textes qui vous touchent autour du thème des Nuits de la lecture 2023, la Peur : partagez avec nous les textes qui vous ont fait vibrer ou trembler ! que vous soyez ou non adepte de la lecture à voix haute, ce qui compte est le texte, personne ne passe un examen d’entrée au Conservatoire d’art dramatique ! Sur réservation Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/822774888782321 01 47 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/bibarkoun https://www.facebook.com/bibarkoun

Ville de Paris Nuits de la lecture Faire Peur

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun Adresse 74 rue Mouffetard Ville Paris lieuville Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Departement Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Venez nous / vous faire peur ! Bibliothèque Mohammed Arkoun 2023-01-20 was last modified: by Venez nous / vous faire peur ! Bibliothèque Mohammed Arkoun Bibliothèque Mohammed Arkoun 20 janvier 2023 Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris

Paris Paris