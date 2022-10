Venez marcher pour le Téléthon Bassignac-le-Haut Bassignac-le-Haut Catégorie d’évènement: Bassignac-le-Haut

Venez marcher pour le Téléthon Bassignac-le-Haut, 29 octobre 2022, Bassignac-le-Haut. Venez marcher pour le Téléthon

Bassignac-le-Haut

2022-10-29 14:30:00 – 2022-10-29 Bassignac-le-Haut Corrze Bassignac-le-Haut L’association Chemins et Fontaines organise deux marches en faveur du Téléthon : une de 8 km (départ à 14 heures) et une de 4 km (départ à 14 h 30). Gâteaux faits maison et boissons seront offerts aux participants.

L’intégralité de l’argent collecté sera reversé à l’AFM-Téléthon concertsdediane@gmail.com +33 6 33 72 80 41 Bassignac-le-Haut

Catégorie d'évènement: Bassignac-le-Haut

Bassignac-le-Haut