VENEZ JOUER AVEC LE CIRDOC Béziers, 18 décembre 2021, Béziers.

VENEZ JOUER AVEC LE CIRDOC Béziers

2021-12-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 18:00:00

Béziers 34500

On parie que vous parlez déjà occitan sans le savoir ?

Cet espace original combine un point d’information et de découverte de la langue et de la culture occitanes et un parcours ludique et interactif…

L’établissement en propose une déclinaison spécialement adaptée aux actions scolaires et périscolaires. Les contenus linguistiques et culturels prennent en compte les différentes composantes régionales de l’occitan.

Quelles sont les origines de l’occitan ? Où est-il parlé et comment s’y initier ? Qui étaient les troubadours ? Et les Fabulous Trobadors ? Qu’est-ce qu’un balèti ? Que faire, que lire, qu’écouter aujourd’hui en occitan ? Et où trouver la documentation ?

À l’entrée du Centre de Primièrs secorses occitans, dans la « salle d’attente », le point d’information propose aux publics en découverte (nouveaux habitants, touristes, groupes scolaires, etc.), une synthèse de ce qui constitue la langue et la culture occitanes actuelles dans toute leur diversité.

Institut occitan de cultura

On parie que vous parlez déjà occitan sans le savoir ?

Cet espace original combine un point d’information et de découverte de la langue et de la culture occitanes et un parcours ludique et interactif… Venez passer un moment convivial en famille et tester vos connaissances.

+33 4 67 28 37 32

On parie que vous parlez déjà occitan sans le savoir ?

Cet espace original combine un point d’information et de découverte de la langue et de la culture occitanes et un parcours ludique et interactif…

L’établissement en propose une déclinaison spécialement adaptée aux actions scolaires et périscolaires. Les contenus linguistiques et culturels prennent en compte les différentes composantes régionales de l’occitan.

Quelles sont les origines de l’occitan ? Où est-il parlé et comment s’y initier ? Qui étaient les troubadours ? Et les Fabulous Trobadors ? Qu’est-ce qu’un balèti ? Que faire, que lire, qu’écouter aujourd’hui en occitan ? Et où trouver la documentation ?

À l’entrée du Centre de Primièrs secorses occitans, dans la « salle d’attente », le point d’information propose aux publics en découverte (nouveaux habitants, touristes, groupes scolaires, etc.), une synthèse de ce qui constitue la langue et la culture occitanes actuelles dans toute leur diversité.

Institut occitan de cultura

Béziers

dernière mise à jour : 2021-10-29 par SCENE DE BAYSSAN