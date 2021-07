Espère Espère ESPERE, Lot Venez Jouer Avec la Ludothèque Espère Espère Catégories d’évènement: ESPERE

Lot

Venez Jouer Avec la Ludothèque Espère, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Espère. Venez Jouer Avec la Ludothèque 2021-07-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-27 12:00:00 12:00:00 Ludothèque Grand Cahors Le bourg

Espère Lot Espère La ludothèque du Grand Cahors organise pendant les vacances d’été des animations ludique à destination des familles du secteur nord du territoire. La ludothécaire déploie du matériel de jeu de société et de jouets pour les plus jeunes sur des tapis. Quelques petites tables viendront compléter l’espace. Une mise en jeu sera proposé aux enfants et aux parents. Cette animation est destinée aux enfants de 6 mois à 4 ans. Ludothèque Grand Cahors dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: ESPERE, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Espère Adresse Ludothèque Grand Cahors Le bourg Ville Espère lieuville 44.5104#1.37598