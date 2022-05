Venez jouer au musée

2022-09-04 14:00:00 – 2022-09-04 18:00:00 Qui a dit qu’il était interdit de s’amuser au musée ? Nous ? Certainement pas ! D’ailleurs, chaque premier dimanche du mois nous accueillons gratuitement tous les visiteurs et les muséo-joueurs de 4 à 99 ans pour découvrir le moyen âge grâce à des jeux traditionnels et des jeux à thème. Tous publics

Gratuit – 1er dimanche du mois

Rendez-vous au Carroi Qui a dit qu'il était interdit de s'amuser au musée ? Nous ? Certainement pas ! D'ailleurs, chaque premier dimanche du mois nous accueillons gratuitement tous les visiteurs et les muséo-joueurs de 4 à 99 ans pour découvrir le moyen âge grâce à des jeux traditionnels et des jeux à thème.

