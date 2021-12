Meudon Maison de la nature et de l'Arbre Hauts-de-Seine, Meudon Venez jouer à la Fresque du Climat avec la Maison de la Nature et de l’Arbre et GPSO Energie, le samedi 22 janvier à Meudon Maison de la nature et de l’Arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

A l’aide d’un jeu de cartes, l’atelier La Fresque du Climat permet de comprendre le changement climatique dans sa globalité, d’identifier ses liens de causes à effets. S’appuyant sur les rapports du GIEC, il est extrêmement pédagogique et connait un véritable succès auprès de différents publics. La Maison de la Nature et de l’Arbre et GPSO Energie s’associent pour vous le faire découvrir, le samedi 22 janvier. Accompagné.e.s par deux animatrices de GPSO Energie, vous tenterez en équipe de reconstituer La Fresque du Climat à l’aide de 42 cartes. Si le changement climatique est un phénomène complexe, ce jeu vous offrira une vision globale de ces différents aspects et vous permettra de comprendre ses différents rouages, de façon collective. La partie sera suivie d’un temps d’échanges pendant lequel chacun.e sera amené.e à partager son ressenti et ses idées pour améliorer la situation. **Informations pratiques :** * Samedi 22 janvier à la Maison de la Nature et de l’Arbre de Meudon, 14h – 17h * Inscription gratuite mais obligatoire au numéro d’appel gratuit : 0 800 10 10 21

42 cartes pour comprendre le changement climatique
Maison de la nature et de l'Arbre
14 ruelle des ménagères, 92190 Meudon

