Venez goûter à la médiathèque Lambesc, 8 octobre 2021, Lambesc.

Venez goûter à la médiathèque 2021-10-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-08 19:00:00 19:00:00 Médiathèque 6 Avenue De la Résistance

Lambesc Bouches-du-Rhône

Il était une fois, quelque part dans le Temps, la Terre !

Mais Elle avait perdu toutes ses couleurs, il n’y avait plus ni arbre, ni fleur, ni chant, ni joie… Les humains, à trop vouloir, avaient fini par l’épuiser ! En ce même temps, deux enfants, Esteban et Alice, tous deux âgés de 9 ans, se retrouvent alors dans un rêve étrange au pied d’un arbre sans feuille. Là, ils feront la rencontre d’un bel oiseau bleu qui leur parlera de la Terre avant qu’elle ne soit ravagée par la pollution.

Au fil des contes, l’arbre sans feuille va reprendre vie et la joie va envahir le coeur des deux enfants. Au réveil, ceux-ci feront revivre la Nature avec un chant que l’oiseau bleu leur aura appris, un petit sac de graines magiques et toute leur joie de vivre !



Par Béatrice Campagnoli, conteuse

Narration d’un conte accompagné d’un goûter

+33 4 42 92 00 63

