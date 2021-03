Barr Le jardin des Artistes en Herbe Barr, Bas-Rhin Venez flâner dans un écrin de verdure Le jardin des Artistes en Herbe Barr Catégories d’évènement: Barr

Ce bel espace reste un écrin de verdure aux portes de la ville. Les visiteurs y seront les bienvenus et pourrons se promener à leur aise, rêver à l’ombre du saule au bord d’une petite mare, découvrir le coin potager, le coin poulailler, se sentir hors du temps, parler avec les artistes présents.

Gratuit – simplement nous demandons que les gens respectent le lieu

Ancien verger modifié en jardin familial qui se transforme avec le temps, les saisons, les évènements climatiques…. Le jardin des Artistes en Herbe 34, rue du Général Vandenberg, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr Bas-Rhin

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:30:00;2021-06-05T12:30:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T19:00:00

