Besançon Doubs Besançon EUR 5 5 Venez fêter Pâques à la Citadelle Du 19 au 22 avril, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 30

Chaque jour, un atelier différent sera proposé aux enfants : création d’un œuf de Pâques ou d’un poisson, aquarelle, manga ou encore modelage d’un lapin.

En partenariat avec Cultura.

Durée : 2 h

De 7 à 13 ans

Tarif : 5 € + billet d’entrée Citadelle

