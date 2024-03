Venez fêter Pâques à Commarque ! Commarque Les Eyzies, dimanche 31 mars 2024.

Venez fêter Pâques à Commarque ! Commarque Les Eyzies Dordogne

Au secours, nous avons besoin de vous ! L’oeuf en or que gardait précieusement le Capitaine de la Garde a disparu… Aidez-le à le retrouver. Grande chasse aux oeufs avec de belles récompenses pour les gagnants et des chocolats pour tout le monde !

Animation incluse dans le prix du billet d’entrée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Commarque Château de Commarque

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Venez fêter Pâques à Commarque ! Les Eyzies a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère