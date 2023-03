Venez fêter notre permanniversaire!!!, 18 mars 2023, Sainte-Foy-la-Grande .

Venez fêter notre permanniversaire!!!

Sainte-Foy-la-Grande 33220

2023-03-18 14:00:00 – 2023-03-18 00:00:00

Sainte-Foy-la-Grande

33220

• 14h -17h : Animations & conférences

– Ateliers et conférences en permaculture humaine par Audren de Api-éco

– Découvrez le nouveau jeu de Permagenta pour comprendre ce qu’est le design de permaculture.

– Troc de graines et de plantes : amenez vos graines et boutures à troquer !

• 17h-18h30 : Bilan des réalisations sur 5 ans

– Julia Schindler, Aurélie Monchany et Audren De Kerhor feront un rapide tour d’horizon des projets accompagnés durant ces 5 ans et leurs perspectives pour l’avenir.

– Atelier d’intelligence collective créatrice

– Conférence sur le design

– Contes avec la Cie Rouleparoles

• 18h30 – 20h : Apéritif dînatoire musical

On se charge de l’essentiel ! Amenez de quoi boire et / ou manger si vous le souhaitez.

• 20h-21h : Bal traditionnel avec initiations aux danses avec Valérie & Nils

• 21h-23h : Fiestatic Dance

Le lieu exact vous sera envoyé par e-mail après inscription

Sainte-Foy-la-Grande

