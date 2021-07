Venez fêter l’été Nogent-le-Rotrou, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nogent-le-Rotrou.

Venez fêter l’été 2021-07-07 14:00:00 – 2021-07-07 20:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Cet événement est organisé par la bibliothèque de rue d’ATD Quart-Monde, en partenariat avec le théâtre buissonnier, la mairie de Nogent-le-Rotrou, l’Espace de Vie Sociale, Rencontre et Culture et l’AFALAC. Nombreux ateliers seront proposés : calligraphie, marionnettes, chansons, danse africaine, livres déguisés mais aussi des spectacles et un concert à 18h.

Nombreux ateliers seront proposés : calligraphie, marionnettes, chansons, danse africaine, livres déguisés mais aussi des spectacles et un concert à 18h.

+33 2 37 52 86 77

Cet événement est organisé par la bibliothèque de rue d’ATD Quart-Monde, en partenariat avec le théâtre buissonnier, la mairie de Nogent-le-Rotrou, l’Espace de Vie Sociale, Rencontre et Culture et l’AFALAC. Nombreux ateliers seront proposés : calligraphie, marionnettes, chansons, danse africaine, livres déguisés mais aussi des spectacles et un concert à 18h.

atd quart-monde

dernière mise à jour : 2021-07-01 par