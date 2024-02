Venez fêter les 60 ans de la Foire du Trône ! Foire du Trône Paris, vendredi 22 mars 2024.

Du vendredi 22 mars 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

vendredi, samedi

de 12h00 à 01h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 12h00 à 23h00

.Tout public. payant

La Foire du Trône est de retour du 22 mars au 21 avril sur la pelouse de Reuilly à Paris. Cette année, elle souffle ses 60 bougies pour le plaisir des petits et des grands. Alors profitez sans modération des 250 attractions, manèges, et jeux en tout genres !

C’est reparti pour la Foire du Trône ! L’une des plus anciennes et des plus festives foires d’Europe reprend du service jusqu’au 21 avril pour quatre semaines de fête et de rire !

Avis aux petites et grandes têtes brûlées, des attractions encore plus hautes et plus rapides sont annoncées : la Grande Roue la plus éclairé d’Europe, le plus grand booster, le plus grand train fantôme de France qui change chaque année de décor ainsi que le plus grand grand huit démontable de l’Hexagone.

On a hâte !

Foire du Trône Pelouse de Reuilly – Porte dorée 75012 Paris

Contact : https://www.foiredutrone.com/ https://www.foiredutrone.com/

AdobeStock Manège de la foire du trône.