Venez fêter le Nouvel An Chinois à la Patinoire La patinoire La Forge Châtellerault, mercredi 7 février 2024.

Venez fêter le Nouvel An Chinois à la Patinoire Une décoration sera spécialement mise en place pour fêter le Nouvel An Chinois et des cadeaux Fluo vous seront remis tout au long de l’après-midi Mercredi 7 février, 14h00 La patinoire La Forge Tarifs Adultes 3€, Étudiants 1€50 , Enfants de moins de 5 ans gratuits et 2€ la location de patins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T17:00:00+01:00

Une Décoration sera spécialement mise en place pour vous plonger dans un univers rouge et or.

Différents cadeaux fluorescents vous seront offerts tout au long de l’après-midi.

La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 70 50 https://www.grand-chatellerault.fr/sport/la-patinoire-chatellerault

La Forge Patinoire