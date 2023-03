Venez fêter la sympathique Saint-Patrick Ouroux-en-Morvan Catégories d’Évènement: Nièvre

Ouroux-en-Morvan

Venez fêter la sympathique Saint-Patrick, 17 mars 2023, Ouroux-en-Morvan

2023-03-17

Nièvre 14 EUR Venez fêter la sympathique Saint-Patrick à partir de 19h pour le repas, 21h pour le concert. Menu : Apéritif, crème de chou, croûtons et bacon, Irish stew (potée irlandaise), pudding irlandais. Sur résa. Concert par le groupe “Little Wing”, buvette. Un verre sera offert aux personnes les mieux déguisées sur le thème de l’Irlande. +33 3 86 78 20 14 Ouroux-en-Morvan

