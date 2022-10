Venez fêter la Science avec l’Exploradôme ! Exploradôme, 7 octobre 2022, Vitry-Sur-Seine.

Du vendredi 07 octobre 2022 au lundi 17 octobre 2022 :

. gratuit Certains événements sont soumis à réservation

Venez fêter la Science avec l’Exporadôme ! Autour de la thématique du changement climatique, l’Exploradôme et ses partenaires vous proposent de nombreuses animations, 100% gratuites ! Attention, certains événements sont sur inscription. Au programme de ses 10 jours de manifestations :

Journée autour de la biodiversité au Parc du Coteau



Samedi 8 octobre de 14h à 17h30

Dans le cadre du festival Mur/murs et de la Fête de la science, l’Exploradôme vous invite à une journée dédiée à la découverte de la nature en ville. : animations ludiques, scientifiques et artistiques vous attendent !



Parcours Croisé avec le MAC VAL



Dimanche 9 octobre à 14h30

Rendez-vous à l’Exploradôme à 14h30 pour une visite guidée de la nouvelle exposition FABRIQ’EXPO, De l’idée à l’objet, puis rendez-vous à 16h pour une visite guidée au MAC VAL : un moment de découvertes scientifiques et artistiques dont les techniques et les savoir-faire sont au cœur !

Inscription obligatoire



Ciné-débats avec les 3 Cinés Robespierre



Mercredi 12 octobre à 14h & Vendredi 14 octobre à 20h

Le Secret des Perlims d’Alê Abreu

Mercredi 12 octobre à 14h – De 5 ans à 12 ans

Avant-première (sortie nationale janvier 2023) – Projection suivie d’une discussion avec le public autour du film

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces.

Gratuit sur inscription



Aya, fiction multi-primée de Simon Coulibaly Gillard

Vendredi 14 octobre à 20h – Conseillé à partir de 10 ans

Projection suivie d’une discussion avec le public autour du film animée par le réalisateur et la Dr. Diana Ruiz-Pino, membre du GIEC et chercheuse à LOCEAN

Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Gratuit sur inscription



Journée Climat à l’ancien Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés



Samedi 15 octobre de 13h30 à 18h

Grâce à des expériences scientifiques étonnantes et ludiques, explorez différents impacts du changement climatique sur nos écosystèmes : biodiversité, courants, météo…

Rendez-vous sur le site de l’ancien laboratoire de Saint-Maur, longtemps gardé secret et exceptionnellement ouvert au public !



Après-Midi Jeux à l’Exploradôme



Dimanche 16 octobre de 15h30 à 17h30

Jeu Climat Tic-Tac

Dès 6 ans

Une après-midi enrichie pour découvrir, jouer et expérimenter : après la visite, cet atelier pour tou·te·s (enfants, adolescent·e·s et adultes) permettra aux participant·e·s de jouer ensemble à un jeu de plateau, d’échanger autour de la thématique du changement climatique et de l’explorer grâce à des expériences scientifiques concoctées spécialement pour l’occasion.

Ambiance garantie avec 150 défis à relever pour lutter contre les effets du réchauffement climatique !

Inscription obligatoire

Soumis à l’achat d’un billet d’entrée au musée

Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-Sur-Seine

