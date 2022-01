Venez fêter la Saint Valentin à Saint -Amour Saint-Amour-Bellevue Saint-Amour-Bellevue Catégories d’évènement: Saint-Amour-Bellevue

Venez fêter la Saint Valentin à Saint -Amour Saint-Amour-Bellevue, 12 février 2022, Saint-Amour-Bellevue. Venez fêter la Saint Valentin à Saint -Amour Salle des fêtes Le Bourg Saint-Amour-Bellevue

2022-02-12 18:30:00 – 2022-02-12 Salle des fêtes Le Bourg

Saint-Amour-Bellevue Saône-et-Loire Saint-Amour-Bellevue EUR 80 200 « SAINT VALENTIN 2022 »

18h30 : Confirmation de mariage, cérémonie en mairie

20h00 : Apéritif offert par le Cru Saint Amour

20h30- Diner aux Chandelles Soirée Cabaret spectacle avec la compagnie « Légérie » Formule complète : pour couple, confirmation de mariage, apéritif, dîner aux chandelles soirée cabaret.

Formule dîner : apéritif, dîner aux chandelles soirée cabaret Spectacle par la Compagnie Legerie. * réservations jusqu’au mercredi 9 février 2022 tourisme@saint-amour-bellevue.fr +33 3 85 37 42 05 http://www.saint-amour-bellevue.fr/ « SAINT VALENTIN 2022 »

Formule dîner : apéritif, dîner aux chandelles soirée cabaret Spectacle par la Compagnie Legerie. * réservations jusqu’au mercredi 9 février 2022 Salle des fêtes Le Bourg Saint-Amour-Bellevue

