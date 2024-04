Venez fêter la Saint Patrick avec les Oenopotes Toulon-sur-Arroux, samedi 20 avril 2024.

Venez fêter la Saint Patrick avec les Oenopotes. Concerts : 20 h 15 Alexis et Jenfi

21 h : Tremen. 22 h 45 Actes et Fractures (nouvel album). Dégustation bières artisanales; Jus de fruits artisanaux. Buffet diots savoyards 5 € sur réservation croque / brownie.

Réservations entrées et diots Yvan : 06.24.24.24.93 lesoenopotesinpinotveritas@gmail.com 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20

salle Jean Chandioux

Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vieassoctoulon@orange.fr

