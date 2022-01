Venez fêter la réouverture de la bibliothèque François Villon ! Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Après deux ans de travaux, la bibliothèque a rouvert le mardi 18 janvier. L’occasion de découvrir ses nouveaux espaces rénovés. Pour fêter nos retrouvailles, nous vous avons concocté un programme spécial haut en couleurs : danse, musique, jeux, ateliers et rencontres en tout genre… L’association LABOmatique, partenaire de la bibliothèque, réalisera un reportage des moments les plus marquants et n’hésitera pas à aller à la rencontre du public durant cette journée festive. Rendez-vous samedi 5 février : à 11h : visite insolite de la bibliothèque par la compagnie Frichti concept Les danseurs de la compagnie Frichti Concept vous proposent une visite artistique et insolite de la bibliothèque, accompagnée de virgules chorégraphiques. En partenariat avec le centre social Aires 10. Tout public. à 14h30 : atelier sérigraphie de tote bags par l’association Fabrication Maison Venez vous initier à la sérigraphie textile, et repartez avec un tote bag aux couleurs de la bibliothèque ! Atelier animé par Fabrication Maison. Tout public à partir de 7 ans. à 16h : balade musicale avec la fanfare The Fantasy Orchestra The Fantasy Orchestra inaugurera dans la joie et la bonne humeur les nouveaux espaces. Rendez-vous à 16h au Centre Paris Anim’ Grange aux Belles, 6 rue Boy Zelenski Paris 10e, pour une balade musicale dans le quartier, jusqu’aux portes de la bibliothèque. Le concert se poursuivra ensuite à chaque étage de la bibliothèque. Tout public. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette Paris 75010

