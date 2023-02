Venez fêter Halloween au Guilvinec Rue de la Marine Guilvinec Guilvinec Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Guilvinec Avec la participation de toutes les structures guilvinistes (commerçants, bars, restaurants, écoles, parents, grands-parents etc…) le centre du Guilvinec est habillé d’épouvantails de toutes sortes. Venez tous costumés et fêter Halloween. Grimages, balades en calèche. +33 6 78 42 37 71 http://francoise01@gmail.com/ Rue de la Marine Centre-ville Guilvinec

