Venez faire du sport dans un théâtre ! Théâtre de la Ville Paris, samedi 6 janvier 2024.

Du mardi 02 janvier 2024 au samedi 29 juin 2024 :

samedi

de 09h15 à 10h15

samedi

de 09h45 à 10h45

samedi

de 09h00 à 09h45

Le dimanche 12 mai 2024

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 21 avril 2024

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 10 mars 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Le Paris Université Club (PUC) s’installe au Théâtre de la Ville pour des animations de découverte de trois sports : l’escrime, le judo, le tennis de table.

Le Paris Université Club, club omnisports fondé en 1906, est un acteur

majeur de la vie sportive et estudiantine en région parisienne.

Résident du stade Charléty et présent dans 12 arrondissements pour près

de 45 installations sportives, il incarne l’excellence pour tous. Dans

un monde en constante mutation, nous devons nous réinventer, affirmer

nos ambitions, défendre nos valeurs, devenir le club omnisports de

référence à Paris et en Île-deFrance.

C’est dans ce cadre que le partenariat avec le Théâtre de la Ville fait sens. Le hall du Théâtre n’est plus simplement un hall, il devient une agora lumineuse et connectée, un espace chronotopique, c’est-à-dire en continuelle transformation et aux usages divers. Un lieu d’intimité et de proximité qui accueillera des pratiques sportives toute l’année.

Les disciplines sportives :

JUDO

Les samedis à partir de 9h pour les 3 à 5 ans (durée : 45min) ; et à 9h45 pour les 6 à 15 ans (durée : 1h).

Plus d’informations sur le site du PUC >

ESCRIME

Les samedis à partir de 9h15 pour les 6 à 9 ans (durée : 1h)



[Prêt de matériel gratuit sur place]

Plus d’informations sur le site du PUC >

TENNIS DE TABLE (Ping Pong)

Un dimanche par mois à 10h (durée : 2h)

Séances encadrées par des pongistes, des musiciens du Concert de la Loge et des comédiens de la troupe du Théâtre de la Ville.

Dimanche 21 janvier

Dimanche 10 mars

Dimanche 21 avril

Dimanche 12 mai

Lien vers la billetterie

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/theatre-sans-frontieres/du-sport-au-theatre +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/theatre-sans-frontieres/du-sport-au-theatre

