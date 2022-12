Venez fabriquer vos fabricadeaux Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Venez fabriquer vos fabricadeaux Melle, 24 décembre 2022, Melle . Venez fabriquer vos fabricadeaux 5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

2022-12-24 14:00:00 – 2022-12-24 18:00:00 Melle

Deux-Sèvres Fabricadeaux

Venez fabriquer vos cadeaux vous-mêmes, à partir d’un catalogue d’objets à réaliser ou personnaliser en quelques minutes.

Nous vous accompagnons chaque samedi et mercredi de décembre, de 14h à 18h. Samedis 3, 10, 17, 24

Mercredis 7, 14, 21 Objets sur catalogue – Petit prix. Entrée libre Consultez le catalogue en ligne : lebetalab.fr Fabricadeaux

Venez fabriquer vos cadeaux vous-mêmes, à partir d’un catalogue d’objets à réaliser ou personnaliser en quelques minutes.

Nous vous accompagnons chaque samedi et mercredi de décembre, de 14h à 18h. Samedis 3, 10, 17, 24

Mercredis 7, 14, 21 Objets sur catalogue – Petit prix. Bêta Lab

Melle

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse 5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres Ville Melle lieuville Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Venez fabriquer vos fabricadeaux Melle 2022-12-24 was last modified: by Venez fabriquer vos fabricadeaux Melle Melle 24 décembre 2022 5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres Deux-Sèvres Melle

Melle Deux-Sèvres