Paris Ecole élémentaire Blanche Paris Venez essayer les vélos et trottinettes électriques ! Ecole élémentaire Blanche Paris Catégorie d’évènement: Paris

Venez essayer les vélos et trottinettes électriques ! Ecole élémentaire Blanche, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 11h à 17h

gratuit

Dans le cadre de l’ouverture des cours d’école le samedi aux parisiens, l’association Wimoov propose un atelier de découverte des trottinettes électriques et vélos à assistance électrique. Venez découvrir la mobilité durable sur un parcours sécurisé ! Les enfants sont également les bienvenus avec leurs vélo, rollers, patins, …! Wimoov, association pionnière de la mobilité inclusive en France, a pour vocation d’accompagner tous les publics vers une mobilité autonome, durable et responsable. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne de manière individuelle ou collective les publics à l’utilisation des moyens de déplacements présents sur les territoires. À travers son action de sensibilisation « Découvrir les nouveaux modes de déplacement électriques », Wimoov propose la découverte de moyens de mobilité durables. Ces ateliers pratiques sont également l’occasion d’échanger autour du sujet de la sécurité routière et du partage de la rue. La participation au parcours est soumise à la signature d’une décharge de responsabilité, rédigée par le tuteur légal pour les enfants. Merci de votre compréhension. Animations -> Loisirs / Jeux Ecole élémentaire Blanche 9, rue Blanche Paris 75009

2 : Blanche (359m) 13 : Liège (369m)

Contact :Association Wimoov 0699985306 heloise.cardaliaguet@wimoov.org https://www.wimoov.org/ Animations -> Loisirs / Jeux Étudiants;Urbain;Ados;Plein air;Sport;En famille;Enfants

Date complète :

2021-06-26T11:00:00+02:00_2021-06-26T17:00:00+02:00

Wimoov

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecole élémentaire Blanche Adresse 9, rue Blanche Ville Paris lieuville Ecole élémentaire Blanche Paris