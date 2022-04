Venez encourager les Lionnes pour leur match du Championnat de France Palais des Sports Robert Charpentier Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Palais des Sports Robert Charpentier, le dimanche 17 avril à 17:00 Prévente 6€ – Prévente + Tombola 8€ – Clubs/groupes 3€

Match handball féminin Paris 92 contre Fleury Palais des Sports Robert Charpentier 6 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T17:00:00 2022-04-17T19:00:00

