Palais des Sports Robert Charpentier, le mercredi 3 novembre à 20:00

Nous vous donnons rendez-vous pour la 7ème journée de Ligue Butagaz Énergie, parrainé par Residhome, le mercredi 03 Novembre à 20h. À l’occasion de cette journée de Ligue Butagaz Energie, nous célébrerons les 10 ans d’EDUC’HAND! Achetez dès maintenant votre billet à 8€ qui comprend : – une place pour le match – un billet de tombola pour gagner le maillot des Jeux Olympiques de Laura Flippes (dédicacé) L’association Educ’Hand, soutenu par le Paris 92, qui a pour objectif d’être un outil de cohésion sociale à travers l’activité du Handball fêtera ce Mercredi 3 Novembre ses 10 ans avec la présence de nombreuses jeunes filles faisant partie du programme Hand’Elles. A cet occasion une tombola est organisé afin de récolter des fonds pour l’association. Chaque acheteur d’un ticket à 8 € sera automatiquement intégré à la Tombola. Des tickets à 2 € seront également disponible le soir du match. Pass sanitaire et port du masque obligatoire dans l’enceinte du Palais des Sports.

Match handball féminin Paris 92 contre Nice
Palais des Sports Robert Charpentier
6 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux

