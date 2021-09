Boulogne-Billancourt Stade Le Gallo Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Venez encourager l’équipe féminine de football de GPSO 92 ISSY Stade Le Gallo Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Venez encourager les Chouettes qui rencontrent le samedi 2 octobre le Stade de Reims pour le 5ème match du Championnat de France de D1 ARKEMA à 14h30 au stade Le Gallo à Boulogne-Billancourt! 5ème match du championnat de France de D1 ARKEMA Stade Le Gallo 28 rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Silly-Galliéni Hauts-de-Seine

