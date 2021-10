Meudon UCPA Sport Station,Patinoire deMeudon Hauts-de-Seine, Meudon Venez encourager le club de hockey sur glace de Meudon : “Les COMETES” UCPA Sport Station,Patinoire deMeudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Venez encourager le club de hockey sur glace de Meudon : “Les COMETES” UCPA Sport Station,Patinoire deMeudon, 19 octobre 2021, Meudon. Venez encourager le club de hockey sur glace de Meudon : “Les COMETES”

UCPA Sport Station , Patinoire deMeudon, le mardi 19 octobre à 20:00

Profitez des 16èmes de finale de la Coupe de France pour vous joindre à la fête et venez encourager les Comètes lors d’une rencontre spectaculaire avec Les Jokers de Cergy-Pontoise ⚡️? Mardi 19 octobre à 20h Patinoire de la Ville de Meudon (UCPA Sport Station Meudon) Port du masque et pass sanitaire obligatoires

A partir de 5.99€

16ème de finale de la Coupe de France UCPA Sport Station,Patinoire deMeudon 16 place Simone Veil 92360 Meudon Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:00:00 2021-10-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu UCPA Sport Station,Patinoire deMeudon Adresse 16 place Simone Veil 92360 Meudon Ville Meudon lieuville UCPA Sport Station,Patinoire deMeudon Meudon