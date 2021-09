Meudon UCPA Sport Station,Patinoire deMeudon Hauts-de-Seine, Meudon Venez encourager le club de hockey sur glace de Meudon : “Les COMETES” UCPA Sport Station,Patinoire deMeudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le mardi 14 septembre à 20:30

Mardi 14 septembre, Meudon accueille Tours pour un match amical de préparation au championnat. Spectacle garanti pour toute la famille. ⚠️Les billets pour assister au match sont à prendre en ligne exclusivement !

7€

2021-09-14T20:30:00 2021-09-14T22:30:00

